Регион
9 марта, 21:35

Мужчину тяжело ранило при атаке FPV-дрона в Белгородской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sfam_photo

Мирный житель получил тяжёлые ранения во время атаки FPV-дрона в Белгородской области. Украинский беспилотник атаковал мужчину в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков 10 марта.

По данным властей, у пострадавшего диагностировали минно-взрывную травму, осколочные ранения груди и перелом пальца руки. Мужчину увезли в Шебекинскую ЦРБ. Сейчас врачи делают всё возможное, чтобы помочь пострадавшему, добавил Гладков.

В Горловке дрон ВСУ сбросил взрывчатку на жилой район, пострадали два человека
До этого в Белгородской области также пострадал мужчина во время детонации беспилотника. Тогда дрон атаковал грузовой автомобиль. Пострадавший получил минно-взрывную травму и перелом бедра.

