Регион
9 марта, 11:43

В Белгородской области при детонации дрона ВСУ пострадал мужчина

Обложка © ТАСС / Павел Колядин

В Белгородской области при детонации беспилотника ВСУ пострадал мирный житель. На месте атаки поврежден грузовой автомобиль, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Мужчина самостоятельно обратился в Ракитянскую ЦРБ, где у него диагностировали минно-взрывную травму и перелом бедра. После оказания медицинской помощи он будет переведён в городскую больницу №2 г. Белгорода», — написал он.

Российские системы ПВО за шесть часов сбили 15 украинских беспилотников над пятью регионами. После атаки украинских беспилотников в разных районах Сочи нашли обломки сбитых дронов. Люди не пострадали, разрушений нет.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

Александра Мышляева
