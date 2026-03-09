В Белгородской области при детонации дрона ВСУ пострадал мужчина
Обложка © ТАСС / Павел Колядин
В Белгородской области при детонации беспилотника ВСУ пострадал мирный житель. На месте атаки поврежден грузовой автомобиль, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«Мужчина самостоятельно обратился в Ракитянскую ЦРБ, где у него диагностировали минно-взрывную травму и перелом бедра. После оказания медицинской помощи он будет переведён в городскую больницу №2 г. Белгорода», — написал он.
Российские системы ПВО за шесть часов сбили 15 украинских беспилотников над пятью регионами. После атаки украинских беспилотников в разных районах Сочи нашли обломки сбитых дронов. Люди не пострадали, разрушений нет.
Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.