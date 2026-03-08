Владимир Путин
8 марта, 19:49

Семья погибла в ДНР после удара украинского дрона

В Донецкой Народной Республике четверо мирных жителей погибли, ещё десять получили ранения в результате украинских обстрелов с начала 8 марта. Также двоих людей ранило накануне. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин.

«Четыре человека погибли, в том числе ребенок, ещё 12 мирных жителей республики, включая подростка, пострадали к этому часу из-за киевской агрессии», — написал Пушилин в Telegram-канале.

В Горняке Кураховского округа погибла семья: семилетний мальчик, 40-летняя женщина и мужчины 43 и 67 лет. Ранение получил 16-летний юноша.

В Волновахе пострадали 65-летний мужчина и 57-летняя женщина. В Киевском районе Донецка ранения получили 59-летняя женщина и мужчины 36, 53 и 43 лет. На трассе Донецк — Горловка ранен 26-летний мужчина. В Горловке пострадали мужчины 22 и 54 лет. Накануне в Красноармейске ранения получили мужчина 37 лет и женщина 56 лет.

Напомним, ночью в Тельмановском округе ДНР мужчина получил ранения после подрыва на взрывоопасном предмете. Инцидент произошёл в населённом пункте Староигнатьевка.

