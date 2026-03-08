В ДНР мужчина получил ранения после подрыва на взрывоопасном предмете

Мужчина получил ранения после подрыва на взрывоопасном предмете в Тельмановском округе Донецкой Народной Республики. Инцидент произошёл в населённом пункте Староигнатьевка. Об этом сообщили в управлении по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР. По данным ведомства, пострадавший выполнял хозяйственные работы на местности.

«По оперативным линиям управления по вопросам документирования военных преступлений Украины за 4 марта по состоянию на 22:00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: н. п. Староигнатьевка (Тельмановский м. о.) — в результате подрыва на ВОП во время опахивания лесных угодий пострадал мужчина 1960 года рождения», — говорится в сообщении.

Сведения о последствиях обстрелов и происшествиях на территории республики продолжают поступать по оперативным линиям.

Ранее беспилотники самолётного типа атаковали многоквартирный дом в Васильевке Запорожской области. На месте работают оперативные службы и медики, идёт тушение пожара и разбор завалов. По предварительным данным, не менее десяти человек получили ранения, есть погибшие. Всем пострадавшим оказывают медицинскую помощь.