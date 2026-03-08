Владимир Путин
8 марта, 20:03

В нескольких районах Сочи нашли обломки сбитых БПЛА после налёта

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Halfpoint

В разных районах Сочи нашли обломки беспилотников после атаки. Раненных нет, сообщил мэр Андрей Прошунин.

«Сегодня в ходе отражения второй атаки беспилотных летательных аппаратов силами наших военных все угрожавшие городу цели были уничтожены. Пострадавших нет, объекты инфраструктуры не повреждены. Вместе с тем в ряде районов Сочи обнаружены фрагменты сбитых дронов»,указал глава города в телеграм-канале.

В Адлерском районе осколки повредили стёкла рейсового автобуса. В салоне находились пять пассажиров, никто не пострадал. А на железнодорожных путях у станции Лоо обломки повредили контактную линию. Специалисты быстро прибыли на место и устранили последствия. Принимаются меры, чтобы поезда не задерживались. Горожанам рекомендуют сохранять бдительность.

Семья погибла в ДНР после удара украинского дрона

Напомним — за два часа вечером 8 марта ПВО сбила 30 дронов над семью регионами России и Чёрным морем. В Геленджике объявили угрозу атаки БПЛА. В аэропорту Сочи вводили план «Ковёр».

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Лия Мурадьян
