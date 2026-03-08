В нескольких районах Сочи нашли обломки сбитых БПЛА после налёта

В разных районах Сочи нашли обломки беспилотников после атаки. Раненных нет, сообщил мэр Андрей Прошунин.

«Сегодня в ходе отражения второй атаки беспилотных летательных аппаратов силами наших военных все угрожавшие городу цели были уничтожены. Пострадавших нет, объекты инфраструктуры не повреждены. Вместе с тем в ряде районов Сочи обнаружены фрагменты сбитых дронов», — указал глава города в телеграм-канале.

В Адлерском районе осколки повредили стёкла рейсового автобуса. В салоне находились пять пассажиров, никто не пострадал. А на железнодорожных путях у станции Лоо обломки повредили контактную линию. Специалисты быстро прибыли на место и устранили последствия. Принимаются меры, чтобы поезда не задерживались. Горожанам рекомендуют сохранять бдительность.