В аэропорту Сочи объявили план «Ковёр»
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Valeriya_Chistyakova
Аэропорт Сочи временно приостановил приём и отправку самолётов. О введении плана «Ковёр» сообщили в пресс-службе Росавиации.
«Аэропорт Сочи. Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — говорится в сообщении.
Ранее угроза атаки БПЛА была объявлена в Геленджике. Городской аэропорт также ограничил приём и выпуск гражданских воздушных судов.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.