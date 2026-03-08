Владимир Путин
Регион
8 марта, 12:56

В аэропорту Сочи объявили план «Ковёр»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Valeriya_Chistyakova

Аэропорт Сочи временно приостановил приём и отправку самолётов. О введении плана «Ковёр» сообщили в пресс-службе Росавиации.

«Аэропорт Сочи. Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — говорится в сообщении.

Угроза атаки БПЛА объявлена в Анапе

Ранее угроза атаки БПЛА была объявлена в Геленджике. Городской аэропорт также ограничил приём и выпуск гражданских воздушных судов.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Юрий Лысенко
