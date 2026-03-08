В Геленджике объявлена опасность БПЛА, аэропорт не работает

Власти Геленджика предупредили жителей об угрозе беспилотников. На фоне объявленной опасности временно ограничена работа городского аэропорта.

«Внимание! Опасность БПЛА. Сохраняйте спокойствие. Пожалуйста, позаботьтесь о собственной безопасности и безопасности близких», — написал глава города Алексей Богодистов в своём Telegram-канале.

Он призвал жителей не поддаваться панике и соблюдать меры безопасности. Одновременно были введены ограничения на работу аэропорта Геленджика. Как сообщили в Росавиации, воздушная гавань временно перестала принимать и отправлять самолёты. В ведомстве пояснили, что такие меры приняты для обеспечения безопасности полётов. Сроки действия ограничений пока не уточняются.

Ранее сообщалось, что обломки беспилотников, сбитых во время атаки ВСУ, упали на территории трёх санаториев в Геленджике. В двух из них на тот момент не было отдыхающих. В третьем санатории гостей временно эвакуировали в безопасное место на время отражения атаки.