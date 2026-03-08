Владимир Путин
8 марта, 07:49

Мужчина ранен при атаке FPV-дрона на белгородское село Ржевка

Обложка © Life.ru

Мирный житель пострадал в результате атаки беспилотника в Белгородской области. Инцидент произошёл в селе Ржевка Шебекинского округа. У пострадавшего осколочные ранения ног, сообщили в оперативном штабе региона.

«В селе Ржевка Шебекинского округа при детонации FPV-дрона мужчина получил осколочные ранения ног. Бойцы самообороны доставили его в Шебекинскую ЦРБ», — уточнили в штабе.

После оказания медицинской помощи его планируют перевести в городскую больницу № 2 Белгорода. Также в результате взрыва повреждения получили здания. Выбиты окна в трёх частных домах и пострадала хозяйственная постройка

Тело женщины нашли под завалами многоэтажки в Васильевке после удара ВСУ, разбор продолжается
Тело женщины нашли под завалами многоэтажки в Васильевке после удара ВСУ, разбор продолжается

Ранее в результате атаки и возникшего пожара практически полностью разрушен многоквартирный жилой дом в Васильевке. В окружающих зданиях выбиты стёкла.

Андрей Бражников
