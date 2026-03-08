Угроза атаки БПЛА объявлена в Анапе

В Анапе объявили угрозу атаки беспилотников. Об этом сообщила мэрия города в своём Telegram-канале.

«Внимание! Объявлена угроза атаки БПЛА», — говорится в сообщении.

Жителей и гостей города призывают сохранять спокойствие и следить за официальными оповещениями.

Ранее на территории нефтебазы в Армавире произошёл пожар после атаки беспилотника. По предварительным данным, никто не пострадал. Для ликвидации возгорания привлекли значительные силы — 26 единиц спецтехники и 91 человека, включая сотрудников МЧС.