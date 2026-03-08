Угроза атаки БПЛА объявлена в Анапе
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FOTOGRIN
В Анапе объявили угрозу атаки беспилотников. Об этом сообщила мэрия города в своём Telegram-канале.
«Внимание! Объявлена угроза атаки БПЛА», — говорится в сообщении.
Жителей и гостей города призывают сохранять спокойствие и следить за официальными оповещениями.
Ранее на территории нефтебазы в Армавире произошёл пожар после атаки беспилотника. По предварительным данным, никто не пострадал. Для ликвидации возгорания привлекли значительные силы — 26 единиц спецтехники и 91 человека, включая сотрудников МЧС.
Все о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.