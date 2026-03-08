Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 марта, 12:09

Угроза атаки БПЛА объявлена в Анапе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FOTOGRIN

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FOTOGRIN

В Анапе объявили угрозу атаки беспилотников. Об этом сообщила мэрия города в своём Telegram-канале.

«Внимание! Объявлена угроза атаки БПЛА», — говорится в сообщении.

Жителей и гостей города призывают сохранять спокойствие и следить за официальными оповещениями.

В Самарской области мужчина пострадал в результате атаки БПЛА ВСУ
В Самарской области мужчина пострадал в результате атаки БПЛА ВСУ

Ранее на территории нефтебазы в Армавире произошёл пожар после атаки беспилотника. По предварительным данным, никто не пострадал. Для ликвидации возгорания привлекли значительные силы — 26 единиц спецтехники и 91 человека, включая сотрудников МЧС.

Все о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar