ПВО за два часа сбила 30 дронов над семью регионами РФ и Чёрным морем
Средства противовоздушной обороны за два часа уничтожили 30 украинских беспилотников над российскими регионами и Чёрным морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
С 18:00 до 20:00 мск дежурные силы ПВО перехватили и ликвидировали восемь дронов над Тульской областью, шесть — над Краснодарским краем, пять — над Брянской, четыре — над Рязанской, три — над Орловской. По два БПЛА сбили над Московским регионом, по одному — над Белгородской областью и акваторией Чёрного моря.
Ранее угроза атаки БПЛА была объявлена в Геленджике. Аэропорт также ограничил приём и выпуск гражданских воздушных судов. Кроме того, план «Ковёр» ввели в Сочи.
