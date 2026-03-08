ПВО за два часа сбила 30 дронов над семью регионами РФ и Чёрным морем

Средства противовоздушной обороны за два часа уничтожили 30 украинских беспилотников над российскими регионами и Чёрным морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

С 18:00 до 20:00 мск дежурные силы ПВО перехватили и ликвидировали восемь дронов над Тульской областью, шесть — над Краснодарским краем, пять — над Брянской, четыре — над Рязанской, три — над Орловской. По два БПЛА сбили над Московским регионом, по одному — над Белгородской областью и акваторией Чёрного моря.