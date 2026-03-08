Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 марта, 18:54

ПВО за два часа сбила 30 дронов над семью регионами РФ и Чёрным морем

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alones

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alones

Средства противовоздушной обороны за два часа уничтожили 30 украинских беспилотников над российскими регионами и Чёрным морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

С 18:00 до 20:00 мск дежурные силы ПВО перехватили и ликвидировали восемь дронов над Тульской областью, шесть — над Краснодарским краем, пять — над Брянской, четыре — над Рязанской, три — над Орловской. По два БПЛА сбили над Московским регионом, по одному — над Белгородской областью и акваторией Чёрного моря.

В Кабардино-Балкарии объявили режим беспилотной опасности
В Кабардино-Балкарии объявили режим беспилотной опасности

Ранее угроза атаки БПЛА была объявлена в Геленджике. Аэропорт также ограничил приём и выпуск гражданских воздушных судов. Кроме того, план «Ковёр» ввели в Сочи.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar