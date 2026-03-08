В Кабардино-Балкарии объявили режим беспилотной опасности

В Кабардино-Балкарской Республике объявлен режим беспилотной опасности. Об этом сообщил глава региона Казбек Коков в своём телеграм-канале.

«Беспилотная опасность объявлена в Кабардино-Балкарии», — написал он. Также предупреждается о возможном замедлении работы мобильной связи.

Ранее Life.ru сообщал, что российские силы ПВО за шесть часов сбили 152 украинских беспилотника над девятью регионами. Система отработала по дронам в восьми регионах: больше всего над Брянской областью — 103 БПЛА, над Тульской сбили 13, Калужской — 12, Белгородской — 10. Также цели уничтожали над Азовским морем, Курской, Орловской областями, Кубанью, Крымом и Подмосковьем.