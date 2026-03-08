Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 марта, 15:35

В Кабардино-Балкарии объявили режим беспилотной опасности

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ireshetnikov54

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ireshetnikov54

В Кабардино-Балкарской Республике объявлен режим беспилотной опасности. Об этом сообщил глава региона Казбек Коков в своём телеграм-канале.

«Беспилотная опасность объявлена в Кабардино-Балкарии», — написал он. Также предупреждается о возможном замедлении работы мобильной связи.

Собянин: Силы ПВО отразили атаку беспилотника на Москву
Собянин: Силы ПВО отразили атаку беспилотника на Москву

Ранее Life.ru сообщал, что российские силы ПВО за шесть часов сбили 152 украинских беспилотника над девятью регионами. Система отработала по дронам в восьми регионах: больше всего над Брянской областью — 103 БПЛА, над Тульской сбили 13, Калужской — 12, Белгородской — 10. Также цели уничтожали над Азовским морем, Курской, Орловской областями, Кубанью, Крымом и Подмосковьем.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Происшествия
  • Кабардино-Балкарская Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar