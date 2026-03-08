Владимир Путин
Собянин: Силы ПВО отразили атаку беспилотника на Москву

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отражении атаки беспилотника. Системы ПВО Минобороны сбили летевший на столицу дрон.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал градоначальник в своём канале в Max.

Ранее угроза атаки БПЛА была объявлена в Геленджике. Городской аэропорт также ограничил приём и выпуск гражданских воздушных судов. Кроме того, план «Ковёр» ввели в Сочи.

