Собянин: Силы ПВО отразили атаку беспилотника на Москву

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отражении атаки беспилотника. Системы ПВО Минобороны сбили летевший на столицу дрон.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал градоначальник в своём канале в Max.

16-летняя девочка пострадала при ударе дрона ВСУ в Белгородской области

