Регион
9 марта, 11:36

ПВО отразила атаку 15 дронов над пятью регионами России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ivkovmark

Российские системы ПВО за шесть часов сбили 15 украинских беспилотников над пятью регионами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

С 8 до 14 часов дежурные расчёты перехватили дроны самолётного типа над Белгородской, Новгородской, Брянской, Ленинградской и Курской областями. Больше всего целей уничтожено над Белгородчиной — семь аппаратов. Четыре подавлены в небе над Новгородской областью, два — над Брянской, ещё по одному над Ленинградской и Курской.

«9 марта в период с 08:00 мск до 14:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 15 украинских БПЛА самолётного типа», — уточнили в военном ведомстве.

Ряженые диверсанты ВСУ сорвали прорыв в Купянск под прикрытием, испугавшись дрона
Ранее Life.ru рассказывал, что новый российский комплекс для борьбы с беспилотниками «Ёлка» может работать даже в условиях работы средств радиоэлектронного противодействия. Как пояснил представитель разработчика, главная особенность системы — полная автономность от каналов связи и использование технологий искусственного интеллекта.

Владимир Озеров
