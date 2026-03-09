ПВО отразила атаку 15 дронов над пятью регионами России

Российские системы ПВО за шесть часов сбили 15 украинских беспилотников над пятью регионами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

С 8 до 14 часов дежурные расчёты перехватили дроны самолётного типа над Белгородской, Новгородской, Брянской, Ленинградской и Курской областями. Больше всего целей уничтожено над Белгородчиной — семь аппаратов. Четыре подавлены в небе над Новгородской областью, два — над Брянской, ещё по одному над Ленинградской и Курской.

«9 марта в период с 08:00 мск до 14:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 15 украинских БПЛА самолётного типа», — уточнили в военном ведомстве.