Новый российский дрон-перехватчик «Ёлка» неуязвим для РЭБ

Новейший российский комплекс для перехвата беспилотников «Ёлка» способен работать даже в условиях активного радиоэлектронного противодействия. Об этом рассказал оператор БПЛА с позывным Есаул.

По его словам, система отличается тем, что не зависит от каналов связи и использует элементы искусственного интеллекта. Благодаря этому она может поражать цели даже в районах, где противник применяет средства радиоэлектронной борьбы.

«Перехватчик «Ёлка» уникален тем, что не подвержен воздействию средств РЭБ. Благодаря ИИ и отсутствию связи он может поражать цели даже в зонах, где противник активно применяет РЭБ. Данное изделие применяется для защиты гражданской и военной инфраструктуры на приграничных территориях, а также в зоне СВО. «Ёлка» производится силами предприятий Москвы с полной локализацией сборки», — заметил Есаул.

Он также отметил простоту эксплуатации комплекса. По его словам, даже неподготовленный боец способен освоить работу с устройством примерно за час-полтора. Перехватчик не оснащён боевой частью и уничтожает цель кинетическим ударом. Оператору достаточно навести аппарат на объект и произвести запуск.