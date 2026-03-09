Новый российский дрон-перехватчик «Ёлка» неуязвим для РЭБ
Новейший российский комплекс для перехвата беспилотников «Ёлка» способен работать даже в условиях активного радиоэлектронного противодействия. Об этом рассказал оператор БПЛА с позывным Есаул.
По его словам, система отличается тем, что не зависит от каналов связи и использует элементы искусственного интеллекта. Благодаря этому она может поражать цели даже в районах, где противник применяет средства радиоэлектронной борьбы.
«Перехватчик «Ёлка» уникален тем, что не подвержен воздействию средств РЭБ. Благодаря ИИ и отсутствию связи он может поражать цели даже в зонах, где противник активно применяет РЭБ. Данное изделие применяется для защиты гражданской и военной инфраструктуры на приграничных территориях, а также в зоне СВО. «Ёлка» производится силами предприятий Москвы с полной локализацией сборки», — заметил Есаул.
Он также отметил простоту эксплуатации комплекса. По его словам, даже неподготовленный боец способен освоить работу с устройством примерно за час-полтора. Перехватчик не оснащён боевой частью и уничтожает цель кинетическим ударом. Оператору достаточно навести аппарат на объект и произвести запуск.
«Ёлка» предназначена для поражения широкого спектра целей — от FPV-дронов и разведывательных беспилотников до тяжёлых ударных аппаратов самолётного типа. Масса устройства составляет около 1,3 килограмма, максимальная скорость — до 230 километров в час, а дальность поражения достигает трёх километров.
