Военнослужащий с позывным Кап рассказал военкору RT Александру Симонову, как из работника магазина беспошлинной торговли стал инженером-сапёром расчёта БПЛА. До начала специальной военной операции он увлекался стрельбой, а теперь его главная страсть — настройка беспилотников через компьютер.

Российский боец Кап рассказал, как уничтожает дроны ВСУ на СВО. Видео © RT

Одна из ключевых задач — противодействие тяжёлым украинским дронам, которые не только транспортируют грузы, но и ведут сбросы. В один из первых дней на фронте боец перехватил вражескую «Бабу-ягу».

«Главное, чтобы твой снаряд сработал. Дал понять врагу: «Блин, дружище, завязывай с этой фигнёй», — подчеркнул Кап.

Ранее помощник командира бригады по работе с верующими священник Максим рассказал, как икона святого праведного воина Фёдора Ушакова остановила осколок возле сердца бойца российской бригады ВДВ «Днепр» и тем самым спасла его жизнь.