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Опубликовано 19 февраля, 11:15

Российский боец Кап вспомнил, как в начале службы перехватил «Бабу-ягу» ВСУ

Боец Кап. Обложка © RT

Боец Кап. Обложка © RT

Военнослужащий с позывным Кап рассказал военкору RT Александру Симонову, как из работника магазина беспошлинной торговли стал инженером-сапёром расчёта БПЛА. До начала специальной военной операции он увлекался стрельбой, а теперь его главная страсть — настройка беспилотников через компьютер.

Российский боец Кап рассказал, как уничтожает дроны ВСУ на СВО. Видео © RT

Одна из ключевых задач — противодействие тяжёлым украинским дронам, которые не только транспортируют грузы, но и ведут сбросы. В один из первых дней на фронте боец перехватил вражескую «Бабу-ягу».

«Главное, чтобы твой снаряд сработал. Дал понять врагу: «Блин, дружище, завязывай с этой фигнёй», — подчеркнул Кап.

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Борис Эльфанд
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