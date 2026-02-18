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Опубликовано 18 февраля, 03:46

Российский морпех эффектно сбил атаковавший его дрон ударом штурмового рюкзака

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Российский боец во время перехода по открытой местности сумел сбить украинский беспилотник штурмовым рюкзаком. Об этом РИА «Новости» рассказал командир взвода 336-го полка морской пехоты группировки «Центр» с позывным Кейбер.

Командир рассказал, что перед ним внезапно появился дрон. Попадать по нему из автомата не удавалось — дрон маневрировал и кружил. Тогда морпех увернулся от атаки беспилотника и нанёс удар рюкзаком «наотмашку». Дрон сдетонировал, но боец не пострадал и пошёл дальше по лесополосе.

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Ранее Life.ru писал, что группировка войск «Восток» за сутки уничтожила оборудование Вооружённых сил Украины, включая пять станций Starlink. Потери противника включают пять терминалов спутниковой связи Starlink, которые широко используются ВСУ для обеспечения устойчивой коммуникации. Кроме того, российским военным удалось уничтожить одиннадцать пунктов, с которых осуществлялось управление беспилотными летательными аппаратами, и четыре БПЛА.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

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Тимур Хингеев
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