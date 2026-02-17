Удар дрона по сборищу офицеров и наёмников ВСУ в сумском ресторане сняли на видео

В Сумах прогремел мощный взрыв — под удар российского беспилотника попал ресторан. Как сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны», в заведении в этот момент находились офицеры ВСУ и иностранные наёмники. По предварительным данным, удар был нанесен именно во время встречи высокопоставленных военных противника.

Удар по ресторану с украинскими офицерами и наёмниками в Сумах. Видео © Telegram / RVvoenkor

«По всей видимости, как и ранее, ударный дрон атаковал заведение во время сборища важных представителей противника», — говорится в сообщении.

Ранее взрыв также фиксировали в городе Конотоп Сумской области. Местный мэр Артём Семенихин подтвердил, что он прогремел на фоне объявленной воздушной тревоги.

Согласно данным онлайн-карты украинского минцифры, сигнал тревоги сейчас охватывает большую часть Сумщины. Кроме того, ранее украинский телеканал «Общественное» сообщал о серии из трёх взрывов непосредственно в административном центре области.