Массированный удар «Солнцепёка» и БПЛА по позициям ВСУ сняли на видео
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ВС России буквально сжигают подразделения ВСУ на пути наступления. На видео проекта «Изнанка» — то, как бойцы группировки войск «Запад» работают по противнику сначала из тяжёлой огнемётной системы (предположительно, «Солнцепёк»), после чего в дело идут FPV-дроны с термобарическими зарядами.
«Огненный» удар по ВСУ в зоне проведения СВО. Видео © «Изнанка»
Целью стал опорный пункт ВСУ, где засели бойцы 115-й отдельной механизированной бригады. Сколько военнослужащих уничтожено, не уточняется.
Ранее военблогеры сообщили о тяжёлых боях в приграничных районах Украины. По их данным, столкновения происходят в Сумской области. Нашим бойцам уже удалось уничтожить две штурмовые группы ВСУ.
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