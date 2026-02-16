Массированный удар «Солнцепёка» и БПЛА по позициям ВСУ сняли на видео

ВС России буквально сжигают подразделения ВСУ на пути наступления. На видео проекта «Изнанка» — то, как бойцы группировки войск «Запад» работают по противнику сначала из тяжёлой огнемётной системы (предположительно, «Солнцепёк»), после чего в дело идут FPV-дроны с термобарическими зарядами.