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Опубликовано 16 февраля, 12:59

Массированный удар «Солнцепёка» и БПЛА по позициям ВСУ сняли на видео

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

ВС России буквально сжигают подразделения ВСУ на пути наступления. На видео проекта «Изнанка» — то, как бойцы группировки войск «Запад» работают по противнику сначала из тяжёлой огнемётной системы (предположительно, «Солнцепёк»), после чего в дело идут FPV-дроны с термобарическими зарядами.

«Огненный» удар по ВСУ в зоне проведения СВО. Видео © «Изнанка»

Целью стал опорный пункт ВСУ, где засели бойцы 115-й отдельной механизированной бригады. Сколько военнослужащих уничтожено, не уточняется.

Под прицелом — базы БПЛА и наёмники: ВС РФ расширили географию ударов по ВСУ до 152 районов
Под прицелом — базы БПЛА и наёмники: ВС РФ расширили географию ударов по ВСУ до 152 районов

Ранее военблогеры сообщили о тяжёлых боях в приграничных районах Украины. По их данным, столкновения происходят в Сумской области. Нашим бойцам уже удалось уничтожить две штурмовые группы ВСУ.

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Матвей Константинов
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