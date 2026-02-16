Группировка «Север» ведёт тяжёлые встречные бои с ВСУ в приграничье
Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин
Бойцы группировки войск «Север» ведут тяжёлые встречные бои с подразделениями Вооружённых сил Украины в приграничных с Россией районах. Об этом сообщает Telegram-канал «Два майора».
По информации источника, столкновения происходят на Сумском направлении, в Краснопольском районе Сумской области, который непосредственно граничит с российской территорией. Противник, вводя в бой наиболее мотивированные части, предпринимает контратаки. Как отмечается в публикации, в ходе боёв российским военнослужащим удалось ликвидировать две штурмовые группы ВСУ.
«На Сумском направлении ГрВ «Север» ведёт тяжёлые встречные бои», — говорится в материале.
Расстояние от места активных боестолкновений до Курской области в сводках не уточняется. При этом подчёркивается, что украинская сторона несёт на этом направлении серьёзные потери.
Ранее сообщалось, что ВСУ попытались контратаковать в Краснопольском районе Сумской области силами 153-го полка «Арей». Две штурмовые группы националистов выдвинулись с разных направлений, но их манёвр вовремя заметила разведка группировки «Север». Российские военные накрыли противника комплексным огнём, обе группы уничтожены полностью.
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