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Регион
Опубликовано 16 февраля, 09:12

Группировка «Север» ведёт тяжёлые встречные бои с ВСУ в приграничье

Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Бойцы группировки войск «Север» ведут тяжёлые встречные бои с подразделениями Вооружённых сил Украины в приграничных с Россией районах. Об этом сообщает Telegram-канал «Два майора».

По информации источника, столкновения происходят на Сумском направлении, в Краснопольском районе Сумской области, который непосредственно граничит с российской территорией. Противник, вводя в бой наиболее мотивированные части, предпринимает контратаки. Как отмечается в публикации, в ходе боёв российским военнослужащим удалось ликвидировать две штурмовые группы ВСУ.

«На Сумском направлении ГрВ «Север» ведёт тяжёлые встречные бои», — говорится в материале.

Расстояние от места активных боестолкновений до Курской области в сводках не уточняется. При этом подчёркивается, что украинская сторона несёт на этом направлении серьёзные потери.

Российские военные дважды отразили контратаку ВСУ на Сумском направлении
Российские военные дважды отразили контратаку ВСУ на Сумском направлении

Ранее сообщалось, что ВСУ попытались контратаковать в Краснопольском районе Сумской области силами 153-го полка «Арей». Две штурмовые группы националистов выдвинулись с разных направлений, но их манёвр вовремя заметила разведка группировки «Север». Российские военные накрыли противника комплексным огнём, обе группы уничтожены полностью.

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Алиса Хуссаин
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