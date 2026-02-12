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Опубликовано 12 февраля, 04:53

Российские военные дважды отразили контратаку ВСУ на Сумском направлении

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yulai Studio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yulai Studio

Российские войска дважды отразили контратаку Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Сумском направлении в Краснопольском районе. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на российские силовые структуры.

Согласно источникам, украинские формирования привели в действие четыре штурмовые группы из 253-го штурмового полка «Арей». Они были остановлены «комплексным огневым поражением».

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Ранее стало известно, что ВСУ готовят встречные атаки на Запорожском направлении, чтобы не допустить освобождения Запорожья российскими войсками. До столицы региона остаётся порядка 10–11 километров — дистанция, которая уже позволяет эффективно работать артиллерии. Российские подразделения планомерно взламывают укрепрайоны противника.

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Тимур Хингеев
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