Российские войска дважды отразили контратаку Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Сумском направлении в Краснопольском районе. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на российские силовые структуры.

Согласно источникам, украинские формирования привели в действие четыре штурмовые группы из 253-го штурмового полка «Арей». Они были остановлены «комплексным огневым поражением».

Ранее стало известно, что ВСУ готовят встречные атаки на Запорожском направлении, чтобы не допустить освобождения Запорожья российскими войсками. До столицы региона остаётся порядка 10–11 километров — дистанция, которая уже позволяет эффективно работать артиллерии. Российские подразделения планомерно взламывают укрепрайоны противника.