Под прицелом — базы БПЛА и наёмники: ВС РФ расширили географию ударов по ВСУ до 152 районов
ВС РФ нанесли комплексный удар по энергосистеме и резервам ВСУ
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Российское военное руководство сообщило о масштабном ударе по тыловой базе противника. Согласно заявлению Минобороны РФ, за прошедшие сутки были поражены ключевые транспортные и энергетические узлы, используемые ВСУ.
В министерстве пояснили, что благодаря работе оперативно-тактической авиации и артиллерии удалось ликвидировать инфраструктуру для запуска беспилотников дальнего действия. Также сообщается о поражении мест дислокации украинских подразделений и зарубежных легионеров, при этом охват операции составил более полутора сотен районов.
Ранее сообщалось, что в первой половине февраля российские военные продолжили активное продвижение, взяв под контроль значительные территории. Начальник Генерального штаба Вооружённых сил РФ генерал армии Валерий Герасимов отметил, что за две недели нашим бойцам удалось освободить 12 населённых пунктов.
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