Герасимов заявил об освобождении 12 населённых пунктов за две недели февраля

В первой половине февраля российские военные продолжили активное продвижение, взяв под контроль значительные территории. Начальник Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов сообщил, что за две недели месяца удалось освободить 12 населённых пунктов.

«За две недели февраля, несмотря на суровые зимние условия, соединениями и войсковыми частями объединенной группировки войск освобождены 12 населённых пунктов», — доложил генерал в ходе инспекции группировки войск «Центр».

Он также отметил, что подразделения объединённой группировки смогли расширить зону своего контроля более чем на 200 квадратных километров.

Ранее начальник Генштаба Валерий Герасимов заявил, что зона ответственности группировки «Центр» является участком самых ожесточённых и бескомпромиссных боёв. По его словам, российские войска не только удерживают там инициативу, но и успешно продвигаются на Добропольском направлении, выполняя поставленные задачи.