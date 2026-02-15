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Опубликовано 15 февраля, 05:42

Герасимов назвал зону ответственности группировки «Центр» участком самых ожесточённых боев

Обложка © VK / Минобороны

Обложка © VK / Минобороны

В ходе инспекции подразделений группировки «Центр» начальник Генерального штаба Валерий Герасимов охарактеризовал текущую обстановку в этом секторе как зону наиболее интенсивного и бескомпромиссного противостояния.

Военачальник подчеркнул, что именно здесь сейчас сосредоточены основные боевые действия, при этом российские части не только удерживают инициативу в тяжёлых боях, но и демонстрируют уверенную динамику продвижения, развивая наступательную операцию на Добропольском направлении.

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Ранее стало известно об успехах 1065-й гвардейского артиллерийского полка, который удостоен ордена Кутузова за выдающиеся результаты в ходе специальной военной операции. За период СВО артиллеристы полка ликвидировали около 6,5 тысяч солдат противника, а также 130 танков и бронемашин, 104 артиллерийских орудия, 47 пунктов управления и 30 РЛС.

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Оксана Попова
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