«Ёлка» видит невидимое: Новый российский дрон с ИИ наводит ужас на ВСУ кинетическим ударом
Боец Морок: Дрон-перехватчик «Ёлка» распознаёт невидимые глазу человека цели
Новейший российский дрон-перехватчик «Ёлка» успешно применяется в зоне спецоперации и для защиты приграничных территорий. Об этом ТAСС рассказал военнослужащий войск ПВО с позывным Морок.
Комплекс разработан и производится в Москве. Он не несёт боевой части и поражает цели кинетическим ударом. Благодаря оснащению искусственным интеллектом «Ёлка» способна распознавать невидимые глазу человека объекты.
«Мой позывной — Морок, служу в войсках ПВО. В моих руках перехватчик «Ёлка», он сам распознаёт сигнатуру цели и высчитывает траекторию цели. После запуска самостоятельно выбирает наиболее лучший маршрут для поражения цели. Работает как вдогон, так во фланг, также на встречном курсе», — рассказал военный.
По его словам, новое российское оружие предназначено для поражения широкого спектра целей: от FPV-дронов и разведчиков до тяжёлых ударных беспилотников самолётного типа. Масса «Ёлки» — 1,3 кг, скорость полёта достигает 230 км/ч, а дальность захвата и поражения — до 3 км.
«То, что глаз человека не видит, «Ёлка» увидит. В настоящее время ведётся постоянная работа по повышению точности попадания «Ёлки» в цель, поражающей способности и маневренности», — добавил Морок.
Ранее Life.ru сообщил, что российские войска установили контроль над населёнными пунктами Резниковка и Дробышево в ДНР, а также над селом Круглое в Харьковской области. По данным Минобороны, Круглое освободили подразделения группировки войск «Север», Дробышево — группировка «Запад», Резниковку — бойцы Южной группировки.
