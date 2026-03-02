ВС РФ взяли под контроль Резниковку и Дробышево в ДНР, Круглое в Харьковской области

Российские войска установили контроль над населёнными пунктами Резниковка и Дробышево в ДНР, а также над Круглым в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, Круглое освободили подразделения группировки войск «Север» , Дробышево — группировка «Запад», а Резниковку — подразделения Южной группировки.

В министерстве уточнили, что продвижение стало результатом активных наступательных действий на разных участках линии соприкосновения.