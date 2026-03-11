Тяжёлая работа: Гладков анонсировал строительство антидроновых коридоров в Белгородской области

В Белгородской области приступили к созданию антидроновых коридоров, используя опыт возведения защитных сооружений в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях. О начале этой работы сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём официальном телеграм-канале.

«Направляю сейчас в те края своего заместителя Евгения Васильевича Воробьёва с сотрудниками управления капитального строительства. Изучим опыт по строительству антидроновых коридоров», — написал он.

Как отметил глава региона, необходимость возведения таких сооружений вызвана сложной оперативной ситуацией из-за систематических обстрелов со стороны ВСУ.

По словам Гладкова, монтаж защитных конструкций стартует, как только позволит погода: растает снег и высохнет земля. Сначала установят опоры, затем натянут сетку, создавая безопасные пути для людей. Глава региона подчеркнул, что задачу осложняют сложный рельеф, подземные коммуникации и постоянные обстрелы. Однако, изучив технологию, работы обещают завершить оперативно, несмотря на тяжёлые условия.

Ранее сообщалось, что Гладков запросил у Правительства деньги на покупку 700 укрытий для приграничья. Губернатор отметил, что средства сразу же направят в производство, а позднее начнётся поставка готовых изделий.