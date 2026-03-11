Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 марта, 08:09

Тяжёлая работа: Гладков анонсировал строительство антидроновых коридоров в Белгородской области

В Белгородской области построят антидроновые коридоры по опыту Донбасса

Обложка © ТАСС / Николай Гынгазов

Обложка © ТАСС / Николай Гынгазов

В Белгородской области приступили к созданию антидроновых коридоров, используя опыт возведения защитных сооружений в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях. О начале этой работы сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём официальном телеграм-канале.

«Направляю сейчас в те края своего заместителя Евгения Васильевича Воробьёва с сотрудниками управления капитального строительства. Изучим опыт по строительству антидроновых коридоров», — написал он.

Как отметил глава региона, необходимость возведения таких сооружений вызвана сложной оперативной ситуацией из-за систематических обстрелов со стороны ВСУ.

По словам Гладкова, монтаж защитных конструкций стартует, как только позволит погода: растает снег и высохнет земля. Сначала установят опоры, затем натянут сетку, создавая безопасные пути для людей. Глава региона подчеркнул, что задачу осложняют сложный рельеф, подземные коммуникации и постоянные обстрелы. Однако, изучив технологию, работы обещают завершить оперативно, несмотря на тяжёлые условия.

В Белгородской области ВСУ издевались над бабушкой с козой, натравив на неё дроны
В Белгородской области ВСУ издевались над бабушкой с козой, натравив на неё дроны

Ранее сообщалось, что Гладков запросил у Правительства деньги на покупку 700 укрытий для приграничья. Губернатор отметил, что средства сразу же направят в производство, а позднее начнётся поставка готовых изделий.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Вероника Бакумченко
  • Новости
  • ВС РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика России
  • Политика
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar