11 марта, 07:28

В Белгородской области ВСУ издевались над бабушкой с козой, натравив на неё дроны

Обложка © GigaChat

Украинские военные целенаправленно атакуют мирных жителей приграничных районов Белгородской области с помощью беспилотников. Об этом РИА «Новости» рассказала женщина, получившая ранение 23 февраля. Видео с её показаниями предоставил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

По словам пострадавшей, в приграничных населённых пунктах дроны постоянно преследуют людей и автомобили.

«Беспилотники эти, как птицы, гоняются за людьми, за машинами», — отметила она.

Женщина привела шокирующий пример: в деревне Алисовка оператор беспилотника преследовал пожилую женщину с козой. Дрон то приближался к ней, то отдалялся, кружа рядом. Это выглядело как издевательство. В другой деревне дрон гонялся за женщиной, работавшей в огороде, но зацепился за дерево и не сдетонировал.

«Наверное преследуют цель истребить нас», — рассказала пострадавшая.

Сама рассказчица получила осколочное ранение, когда спала в доме внуков.

ВСУ проявляют жестокость не только к мирному населению, но и к своим сослуживцам. Ранее сообщалось, что российских военных ужаснули ямы с обезображенными телами дезертиров ВСУ. По словам солдат, было очевидно, что над убитыми жестоко издевались.

    avatar