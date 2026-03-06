Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 марта, 09:04

Гладков запросил у Правительства деньги на покупку 700 укрытий для приграничья

Указатель к укрытию в Белгородской области. Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев

Указатель к укрытию в Белгородской области. Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев

Власти Белгородской области запросили у федерального центра средства для заказа 700 модульных укрытий, которые установят в населённых пунктах вдоль границы с Украиной. Об этом заявил губернатор Вячеслав Гладков. Уже сегодня пройдёт оперативное совещание, темой которого станет вопрос безопасности жителей данных районов.

«Деньги сразу же отдаём в производство и начнём поставлять уже вдоль всего приграничья — это у нас 300 километров», — написал губернатор в телеграм-канале.

Кроме того, скоро начнётся возведение десяти укрытий в Грайворонском округе. А ещё столько же заказали за внебюджетные средства.

Три человека ранены при ударе дрона по автомобилю в Белгородской области
Три человека ранены при ударе дрона по автомобилю в Белгородской области

Ранее четыре человека пострадали при ударе украинских беспилотников по Белгородской области. Среди целей противника — автомобили, дома, коммерческая недвижимость и инфраструктура. На месте прилётов зафиксированы пожары, их оперативно ликвидировали.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Матвей Константинов
  • Новости
  • Политика России
  • Политика
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar