Гладков запросил у Правительства деньги на покупку 700 укрытий для приграничья

Власти Белгородской области запросили у федерального центра средства для заказа 700 модульных укрытий, которые установят в населённых пунктах вдоль границы с Украиной. Об этом заявил губернатор Вячеслав Гладков. Уже сегодня пройдёт оперативное совещание, темой которого станет вопрос безопасности жителей данных районов.

«Деньги сразу же отдаём в производство и начнём поставлять уже вдоль всего приграничья — это у нас 300 километров», — написал губернатор в телеграм-канале.

Кроме того, скоро начнётся возведение десяти укрытий в Грайворонском округе. А ещё столько же заказали за внебюджетные средства.

Ранее четыре человека пострадали при ударе украинских беспилотников по Белгородской области. Среди целей противника — автомобили, дома, коммерческая недвижимость и инфраструктура. На месте прилётов зафиксированы пожары, их оперативно ликвидировали.