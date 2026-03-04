Владимир Путин
4 марта, 18:51

При атаке дронов ВСУ пострадали четыре жителя Белгородской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FOTOGRIN

В результате атаки украинских беспилотников на Белгородскую область пострадали четыре человека. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. В селе Отрадное дрон ударил по автомобилю. Мужчину с осколочными ранениями ног доставили в больницу. Позже его перевели в городскую больницу № 2 в Белгороде.

«Количество пострадавших в результате атаки дрона на автомобиль в городе Грайворон увеличилось до трёх человек — в больницу обратился мужчина, получивший баротравму. Необходимая помощь оказана, лечение продолжит амбулаторно», сообщил Гладков.

Беспилотники также атаковали Шебекино, сёла Архангельское, Маломихайловка, Новая Таволжанка и другие населённые пункты. Дроны повредили автомобили, частные дома, коммерческие объекты и инфраструктуру. В нескольких случаях загорались машины — пожары оперативно ликвидировали.

Ранее сообщалось о трёх раненных при атаке дрона на автомобиль в районе хутора Григорьевка. Женщина и двое мужчин получили множественные осколочные ранения различных частей тела.

Лия Мурадьян
