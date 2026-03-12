Дрон ВСУ атаковал молочную ферму в Курской области, пострадал мужчина

Мирный житель получил ранения средней тяжести вследствие сброса боеприпаса с беспилотника на объект сельского хозяйства в Кореневском районе Курской области. О происшествии на молочной ферме проинформировал губернатор региона Александр Хинштейн в своём телеграм-канале.

Врачебный осмотр выявил у 60-летнего пострадавшего открытое ранение головы, множественные повреждения от осколков левой руки и ноги, а также минно-взрывную травму.

По словам губернатора, сейчас мужчину везут в курскую областную клинику, где ему окажут всю необходимую медицинскую помощь.

«Желаю пострадавшему скорейшего выздоровления», — написал Хинштейн.

Губернатор вновь подчеркнул, что обстановка в приграничных районах продолжает оставаться крайне опасной, и настоятельно рекомендовал местным жителям не терять бдительности.