Число пострадавших при ударе ВСУ по Брянску выросло до 42

Число пострадавших при украинском ударе по Брянску вечером 10 марта увеличилось до 42. Об этом рассказал губернатор Александр Богомаз.

«Шесть человек погибли, 42 пострадали», — написал чиновник в телеграм-канале.

В том числе 29 человек госпитализированы и сейчас получают медицинскую помощь. Среди них есть один несовершеннолетний, его состояние оценивается как стабильное.

Напомним, вечером 10 марта ВСУ нанесли удар по Брянску. Погибли шесть мирных жителей. Известно, что противник использовал британские ракеты Storm Shadow. Некоторых пострадавших перевезут для лечения в Москву.