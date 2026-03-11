Владимир Путин
11 марта, 07:42

Число пострадавших при ударе ВСУ по Брянску выросло до 42

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Число пострадавших при украинском ударе по Брянску вечером 10 марта увеличилось до 42. Об этом рассказал губернатор Александр Богомаз.

«Шесть человек погибли, 42 пострадали», — написал чиновник в телеграм-канале.

В том числе 29 человек госпитализированы и сейчас получают медицинскую помощь. Среди них есть один несовершеннолетний, его состояние оценивается как стабильное.

Мирошник назвал удары ВСУ по Брянску военным преступлением
Мирошник назвал удары ВСУ по Брянску военным преступлением

Напомним, вечером 10 марта ВСУ нанесли удар по Брянску. Погибли шесть мирных жителей. Известно, что противник использовал британские ракеты Storm Shadow. Некоторых пострадавших перевезут для лечения в Москву.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

