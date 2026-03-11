СК: За ударом по Брянску стоят ГУР и высшее политическое руководство Украины

Следственный комитет России заявил о причастности украинских военных к теракту в Брянске. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

По данным следствия, в организации атаки участвовали военнослужащие Главного управления разведки Минобороны Украины, представители ВСУ и других украинских вооружённых формирований. Следствие также считает, что к преступлению могут быть причастны представители высшего военного и политического руководства Украины.

«Они [участники атаки] действовали как преступная группа в целях устрашения населения и попытки дестабилизировать работу органов власти России», — отметила Петренко.