СК: За ударом по Брянску стоят ГУР и высшее политическое руководство Украины
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / seeasign
Следственный комитет России заявил о причастности украинских военных к теракту в Брянске. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
По данным следствия, в организации атаки участвовали военнослужащие Главного управления разведки Минобороны Украины, представители ВСУ и других украинских вооружённых формирований. Следствие также считает, что к преступлению могут быть причастны представители высшего военного и политического руководства Украины.
«Они [участники атаки] действовали как преступная группа в целях устрашения населения и попытки дестабилизировать работу органов власти России», — отметила Петренко.
Напомним, вечером 10 марта ВСУ нанесли по Брянску удар с использованием ракет Storm Shadow. Известно о шести жертвах, ещё 42 человека пострадали. Девятерых из них эвакуировали на лечение в Москву.
