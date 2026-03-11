Владимир Путин
11 марта, 09:21

СК: За ударом по Брянску стоят ГУР и высшее политическое руководство Украины

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / seeasign

Следственный комитет России заявил о причастности украинских военных к теракту в Брянске. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

По данным следствия, в организации атаки участвовали военнослужащие Главного управления разведки Минобороны Украины, представители ВСУ и других украинских вооружённых формирований. Следствие также считает, что к преступлению могут быть причастны представители высшего военного и политического руководства Украины.

«Они [участники атаки] действовали как преступная группа в целях устрашения населения и попытки дестабилизировать работу органов власти России», — отметила Петренко.

Напомним, вечером 10 марта ВСУ нанесли по Брянску удар с использованием ракет Storm Shadow. Известно о шести жертвах, ещё 42 человека пострадали. Девятерых из них эвакуировали на лечение в Москву.

