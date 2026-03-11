«Мощь для этого у России есть»: В Совфеде раскрыли, какие два ответа нужно дать на атаку Брянска
Сенатор Анатолий Широков призвал ответить на вчерашний обстрел Брянска максимально жёстко: не только уничтожить значимые военные объекты на Украине, но и жёстко предупредить Британию, чьими ракетами наносились удары.
На гибель наших гражданских людей надо ответить максимально жёстко. Должен быть нанесён невосполнимый урон крупным военным объектам Украины. Мощь для этого у России есть. Это первое. И второе. Наверное, пришла пора предупредить спонсоров украинского нацизма о том, что Россия будет жёстко отвечать на такие выпады. Ведь фактически Брянск был атакован британскими ракетами Storm Shadow, и пора уже британцев серьёзно предупредить о том, что вмешательство в конфликт на Украине может им дорого обойтись.
Сенатор подчеркнул, что Россия — великая ядерная держава с великим вооружением, которое способно отстоять свой суверенитет. И у Великобритании не должно быть возможности и желания вмешиваться в дела России.
Напомним, вчера, 10 марта, Вооружённые силы Украины нанесли удар по Брянску семью ракетами Storm Shadow. В результате погибли шесть мирных жителей, 42 пострадали. Девятерых раненых эвакуируют бригадами медицины катастроф в федеральные медицинские центры Москвы. Состояние раненых варьируется от тяжёлого до средней степени тяжести, организована также психологическая поддержка.
