«Мощь для этого у России есть»: В Совфеде раскрыли, какие два ответа нужно дать на атаку Брянска

На гибель наших гражданских людей надо ответить максимально жёстко. Должен быть нанесён невосполнимый урон крупным военным объектам Украины. Мощь для этого у России есть. Это первое. И второе. Наверное, пришла пора предупредить спонсоров украинского нацизма о том, что Россия будет жёстко отвечать на такие выпады. Ведь фактически Брянск был атакован британскими ракетами Storm Shadow, и пора уже британцев серьёзно предупредить о том, что вмешательство в конфликт на Украине может им дорого обойтись.