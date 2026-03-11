Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 марта, 08:27

«Мощь для этого у России есть»: В Совфеде раскрыли, какие два ответа нужно дать на атаку Брянска

В Совфеде призвали максимально жёстко ответить Украине и Британии за атаку на Брянск

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Сенатор Анатолий Широков призвал ответить на вчерашний обстрел Брянска максимально жёстко: не только уничтожить значимые военные объекты на Украине, но и жёстко предупредить Британию, чьими ракетами наносились удары.

На гибель наших гражданских людей надо ответить максимально жёстко. Должен быть нанесён невосполнимый урон крупным военным объектам Украины. Мощь для этого у России есть. Это первое. И второе. Наверное, пришла пора предупредить спонсоров украинского нацизма о том, что Россия будет жёстко отвечать на такие выпады. Ведь фактически Брянск был атакован британскими ракетами Storm Shadow, и пора уже британцев серьёзно предупредить о том, что вмешательство в конфликт на Украине может им дорого обойтись.

Анатолий Широков

Член Совета Федерации

На гибель наших гражданских людей надо ответить максимально жёстко. Должен быть нанесён невосполнимый урон крупным военным объектам Украины. Мощь для этого у России есть. Это первое. И второе. Наверное, пришла пора предупредить спонсоров украинского нацизма о том, что Россия будет жёстко отвечать на такие выпады. Ведь фактически Брянск был атакован британскими ракетами Storm Shadow, и пора уже британцев серьёзно предупредить о том, что вмешательство в конфликт на Украине может им дорого обойтись.
На гибель наших гражданских людей надо ответить максимально жёстко. Должен быть нанесён невосполнимый урон крупным военным объектам Украины. Мощь для этого у России есть. Это первое. И второе. Наверное, пришла пора предупредить спонсоров украинского нацизма о том, что Россия будет жёстко отвечать на такие выпады. Ведь фактически Брянск был атакован британскими ракетами Storm Shadow, и пора уже британцев серьёзно предупредить о том, что вмешательство в конфликт на Украине может им дорого обойтись.

Сенатор подчеркнул, что Россия — великая ядерная держава с великим вооружением, которое способно отстоять свой суверенитет. И у Великобритании не должно быть возможности и желания вмешиваться в дела России.

Грохот и трясущиеся стены: Очевидцы рассказали, как пережили ракетную атаку в Брянске
Грохот и трясущиеся стены: Очевидцы рассказали, как пережили ракетную атаку в Брянске

Напомним, вчера, 10 марта, Вооружённые силы Украины нанесли удар по Брянску семью ракетами Storm Shadow. В результате погибли шесть мирных жителей, 42 пострадали. Девятерых раненых эвакуируют бригадами медицины катастроф в федеральные медицинские центры Москвы. Состояние раненых варьируется от тяжёлого до средней степени тяжести, организована также психологическая поддержка.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Екатерина Хмелева
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • Комментарии Лайфу
  • Только на LIFE
  • Политика
  • Брянская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar