11 марта, 06:40

Грохот и трясущиеся стены: Очевидцы рассказали, как пережили ракетную атаку в Брянске

В Брянске жители рассказали о первых минутах после ракетного удара

Жители Брянска рассказали о событиях, произошедших сразу после ракетного обстрела города. Горожане оказались в эпицентре происшествия, когда прогремели мощные взрывы.

Виктория, находившаяся в тот момент у своего дома, вспоминает, что угроза возникла внезапно.

«Заходила в подъезд дома и услышала свист. Потом грохот, все тряслось», — описала она начало атаки в беседе с РИА «Новости».

Сергей в это время возвращался с работы и также стал свидетелем инцидента. По его словам, ударная волна ощущалась даже на улице, где он находился.

«Я стоял в арке дома примерно, и раздался взрыв такой силы, что стены затряслись. Затем увидел дым», — поделился подробностями мужчина.

Сейчас район происшествия оцеплен. На месте работают сотрудники оперативных и экстренных ведомств, которые занимаются устранением последствий обстрела и выяснением всех обстоятельств случившегося.

Захарова: РФ доведёт до ООН данные о преднамеренном ударе Киева по Брянску
Напомним, в результате ракетной атаки в Брянской области погибли шесть мирных жителей. Ещё 37 человек получили ранения. ВСУ нанесли удар по Брянску ракетами Storm Shadow.

Оксана Попова
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Брянская область
