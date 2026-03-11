Грохот и трясущиеся стены: Очевидцы рассказали, как пережили ракетную атаку в Брянске

Жители Брянска рассказали о событиях, произошедших сразу после ракетного обстрела города. Горожане оказались в эпицентре происшествия, когда прогремели мощные взрывы.

Виктория, находившаяся в тот момент у своего дома, вспоминает, что угроза возникла внезапно.

«Заходила в подъезд дома и услышала свист. Потом грохот, все тряслось», — описала она начало атаки в беседе с РИА «Новости».

Сергей в это время возвращался с работы и также стал свидетелем инцидента. По его словам, ударная волна ощущалась даже на улице, где он находился.

«Я стоял в арке дома примерно, и раздался взрыв такой силы, что стены затряслись. Затем увидел дым», — поделился подробностями мужчина.

Сейчас район происшествия оцеплен. На месте работают сотрудники оперативных и экстренных ведомств, которые занимаются устранением последствий обстрела и выяснением всех обстоятельств случившегося.