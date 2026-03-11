Богомаз: ВСУ ударили по Брянску семью ракетами Storm Shadow
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Dzyuba
Вчера, 10 марта, Вооружённые силы Украины нанесли удар по Брянску семью ракетами Storm Shadow. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор региона Александр Богомаз.
«10 марта украинские террористы совершили бесчеловечный акт, ударив по городу Брянску семью ракетами Storm Shadow», — написал он.
Накануне сообщалось, что в результате массированной ракетной атаки ВСУ по Брянску 10 марта погибли шесть мирных жителей, ещё 37 получили ранения. Девять пострадавших эвакуируют бригадами медицины катастроф в федеральные медицинские центры Москвы для оказания специализированной помощи. Всего состояние раненых варьируется от тяжёлого до средней степени тяжести, организована также психологическая поддержка.
Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.