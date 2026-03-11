Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 марта, 07:45

Богомаз: ВСУ ударили по Брянску семью ракетами Storm Shadow

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Dzyuba

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Dzyuba

Вчера, 10 марта, Вооружённые силы Украины нанесли удар по Брянску семью ракетами Storm Shadow. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор региона Александр Богомаз.

«10 марта украинские террористы совершили бесчеловечный акт, ударив по городу Брянску семью ракетами Storm Shadow», — написал он.

Грохот и трясущиеся стены: Очевидцы рассказали, как пережили ракетную атаку в Брянске
Грохот и трясущиеся стены: Очевидцы рассказали, как пережили ракетную атаку в Брянске

Накануне сообщалось, что в результате массированной ракетной атаки ВСУ по Брянску 10 марта погибли шесть мирных жителей, ещё 37 получили ранения. Девять пострадавших эвакуируют бригадами медицины катастроф в федеральные медицинские центры Москвы для оказания специализированной помощи. Всего состояние раненых варьируется от тяжёлого до средней степени тяжести, организована также психологическая поддержка.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • ВСУ
  • Украина
  • Происшествия
  • Брянская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar