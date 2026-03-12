Обстановка в Сочи стабилизировалась после 30-часовой атаки БПЛА

Обстановка в Сочи после продолжительной атаки беспилотников стабилизировалась. В городе не звучат сирены, не слышно взрывов и работы систем ПВО, сообщает ТАСС.

Магазины, рынки и пункты выдачи заказов работают в обычном режиме. Интернет также функционирует без ограничений, паники среди жителей и туристов не наблюдается.

Атака беспилотников на Сочи продолжалась с вечера 10 марта и стала одной из самых длительных. На фоне угрозы временно ограничивали работу аэропорта. За три часа он обслужил только 15 рейсов — 11 на вылет и 4 на прилёт. На данный момент план «Ковёр» отменён.