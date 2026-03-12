Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 марта, 01:22

В аэропорту Сочи отменили план «Ковёр»

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Ограничения на приём и выпуск воздушных судов сняли в аэропорту Сочи. Меры безопасности были введены ранее. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Ведомство уточнило, что ограничения вводили для обеспечения безопасности полётов.

В аэропорту Краснодара ввели временные ограничения на приём и выпуск самолётов
В аэропорту Краснодара ввели временные ограничения на приём и выпуск самолётов

Ранее местные жители услышали около десяти взрывов в Краснодаре и Северском районе. По предварительным данным, системы противовоздушной обороны отражали атаку дронов. Очевидцы рассказали о глухих взрывах и ярких вспышках в небе. Предположительно, один из сбитых беспилотников упал в поле. Данных о пострадавших или разрушениях не поступало.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Антон Голыбин
  • Новости
  • Росавиация
  • Общество
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar