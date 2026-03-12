В аэропорту Сочи отменили план «Ковёр»
Ограничения на приём и выпуск воздушных судов сняли в аэропорту Сочи. Меры безопасности были введены ранее. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
Ведомство уточнило, что ограничения вводили для обеспечения безопасности полётов.
Ранее местные жители услышали около десяти взрывов в Краснодаре и Северском районе. По предварительным данным, системы противовоздушной обороны отражали атаку дронов. Очевидцы рассказали о глухих взрывах и ярких вспышках в небе. Предположительно, один из сбитых беспилотников упал в поле. Данных о пострадавших или разрушениях не поступало.
