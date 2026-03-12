Около 10 взрывов прогремело над Краснодаром и Северским районом, работает ПВО

Местные жители сообщили о примерно 10 взрывах в небе над Краснодаром и Северским районом. По предварительным данным, системы ПВО отражают атаку дронов-камикадзе Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом пишет SHOT.

По словам очевидцев, «глухие взрывы» были слышны в южной и западной части Краснодара. Некоторые жители утверждают, что заметили яркие вспышки.

Также о взрывах сообщают жители Северского района Краснодарского края. По их словам, один из сбитых украинских дронов рухнул в поле. Всего было слышно около 10 громких звуков в небе. Предварительно, расчёты противовоздушной обороны уничтожают БПЛА на подлёте к городу. Официальной информации о пострадавших и разрушениях нет.