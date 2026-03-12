В аэропорту Краснодара ввели временные ограничения на приём и выпуск самолётов

Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Краснодара (Пашковский). Об этом сообщила пресс-служба Росавиации. По данным ведомства, ограничения ввели для обеспечения безопасности полётов.

«Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.

В Росавиации уточнили, что в настоящее время воздушная гавань принимает и отправляет регулярные рейсы в определённые часы. Согласно действующему NOTAM, аэропорт Краснодара обслуживает рейсы с 9:00 до 23:00 по московскому времени.

Ранее мэр Сочи Андрей Прошунин обратился к жителям и гостям города на фоне продолжающейся атаки беспилотников. По его словам, в городе продолжают работать службы безопасности и системы противовоздушной обороны. Глава города призвал жителей соблюдать осторожность. Он также попросил очевидцев не публиковать в социальных сетях кадры работы ПВО и информацию о местах падения обломков беспилотников.