В Сочи продолжает действовать режим беспилотной опасности

Он призвал жителей и гостей города сохранять бдительность, а также строго соблюдать меры предосторожности. В случае необходимости будет запущена система оповещения. При угрозе жизни и здоровью Прошунин попросил незамедлительно звонить по номеру 112. Он пообещал оперативно информировать об изменениях обстановки.

Ранее сообщалось, что обломки БПЛА упали на бывший санаторий «Ставрополье» в Сочи. По предварительной информации, здание не используется и людей внутри не было. На фоне продолжающихся ударов Андрей Прошунин выступил с обращением к жителям и гостям. По его словам, те, кто проживает вблизи береговой линии, категорически нельзя выходить на улицу.