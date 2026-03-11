Сочинские вузы перевели студентов на удалёнку из-за атак БПЛА

В Сочи из-за угрозы атак беспилотников некоторые вузы перешли на дистанционное обучение, а также отменили занятия. Данное заявление сделал глава города Андрей Прошунин.

По его словам, руководители учебных заведений проявили инициативу и оперативно перевели студентов на удалёнку, чтобы не прерывать учебный процесс. Вместе с тем Прошунин поручил муниципальным образовательным учреждениям проработать возможность введения дистанта в дни, когда опасность застаёт учеников во время занятий.

«Поручаю всем муниципальным образовательным организациям также рассмотреть готовность по ситуации вводить дистанционный режим учёбы в те дни, когда атака продолжается во время уроков. Опыт у нас есть», — написал он в социальных сетях.

Напомним, что минувшей ночью жители Сочи и федеральной территории Сириус сообщали о взрывах и вспышках в небе над Чёрным морем. В городе звучали сирены, работали системы ПВО — беспилотники были уничтожены. На фоне непрекращающихся атак мэр Андрей Прошунин назвал действия противника беспрецедентными. По его словам, попытки ударов по курорту длятся уже более суток с небольшими перерывами.