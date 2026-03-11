Мэр Сочи призвал не отправлять детей на занятия из-за угрозы атаки БПЛА

Мэр Сочи Андрей Прошунин обратился к жителям города на фоне сохраняющейся угрозы беспилотной опасности. Он подчеркнул, что режим атаки пока не отменён, сирены продолжают звучать повторно.

В школах и детских садах созданы безопасные места и они готовы принимать детей, однако Прошунин рекомендовал не отправлять детей на занятия до официальной отмены угрозы. То же касается и студентов.

Ранее Life.ru писал о серии ночных взрывов над Сочи и федеральной территорией Сириус. По данным очевидцев, в небе над акваторией Чёрного моря были видны вспышки, а в городе сработала сирена воздушной тревоги. Силы ПВО перехватывали беспилотники.