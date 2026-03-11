Владимир Путин
Регион
11 марта, 04:22

ПВО уничтожила более 40 дронов во время ночной атаки ВСУ на Ростовскую область

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FOTOGRIN

Ростовская область вечером и ночью 11 марта подверглась массированной атаке беспилотников. Об этом утром в среду сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

По его словам, силы противовоздушной обороны отразили налёт более чем из четырёх десятков вражеских БПЛА. Украинские дроны были уничтожены над Таганрогом, а также над Миллеровским, Чертковским, Шолоховским, Неклиновским и Куйбышевским районами.

Губернатор уточнил, что обошлось без пострадавших. Однако на земле зафиксированы последствия атаки. В посёлке Чертково из-за падения обломков беспилотника была повреждена линия электропередачи. По словам Слюсаря, возгорания не произошло. Аварийные службы оперативно прибыли на место и восстановили электроснабжение частных домов примерно за полтора часа.

Сейчас специалисты продолжают уточнять возможные последствия атаки. При этом в регионе сохраняется беспилотная опасность, власти призывают жителей соблюдать осторожность.

ПВО сбила пять воздушных целей при отражении атаки ВСУ на Севастополь

Ранее Life.ru писал о серии ночных взрывов над Сочи и федеральной территорией Сириус. По данным очевидцев, в небе над акваторией Чёрного моря были видны вспышки, а в городе сработала сирена воздушной тревоги. Силы ПВО перехватывали беспилотники, жителей призвали укрыться в безопасных местах.

Юния Ларсон
  • Новости
  • Происшествия
  • Ростовская область
