Взрывы прогремели над Сочи и Сириусом ночью 11 марта

Над Сочи и территорией Сириуса прозвучала серия взрывов. Силы противовоздушной обороны работают в Центральном и Адлерском районах города. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Местные жители слышали не менее пяти взрывов. Над акваторией Чёрного моря наблюдали вспышки от разрывов.

По всему Сочи сработала сирена воздушной тревоги. ПВО ведёт перехват украинских беспилотников. Власти призывают горожан укрыться в безопасных местах.

Ранее в районе Анапы также зафиксировали работу противовоздушной обороны. Прозвучало около пяти громких хлопков. От ударной волны сработала автомобильная сигнализация.