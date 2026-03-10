В районе Анапы прогремели взрывы, работает ПВО

В районе Анапы силы противовоздушной обороны отражают атаку украинских беспилотников. Местные жители рассказали SHOT о серии взрывов, которые слышны со стороны Чёрного моря. Всего зафиксировано около пяти громких хлопков, от которых срабатывали автомобильные сигнализации. Сирена воздушной опасности звучала в Анапе трижды за день.

Сирена в Анапе. Видео © Telegram / SHOT

Также сообщается о работе сирен в некоторых районах Сочи. Аэропорты Краснодара и Сочи временно не принимают и не отправляют рейсы из-за объявленной угрозы. Официальной информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области погиб один мирный житель и четверо пострадали из-за атак украинских беспилотников по гражданскому транспорту. В Горностаевке в результате удара дрона по легковушке умер мужчина 1967 года рождения, а в Днепрянах Новокаховского округа беспилотники атаковали два гражданских автомобиля, в результате чего пострадали четверо: двое 25-летних мужчин получили сотрясение и баротравмы, ещё один мужчина 1958 года рождения — осколочное ранение бедра.