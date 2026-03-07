Один мирный житель Херсонской области погиб и четверо ранены при атаке дронов

В Херсонской области за сутки погиб один мирный житель и ещё четверо пострадали из-за атак украинских беспилотников по гражданскому транспорту. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

«Киевский режим устроил настоящую охоту за гражданскими машинами в 15-км зоне. За минувшие сутки из-за обстрелов погиб один человек, ещё четверо получили ранения», — написал Сальдо.

По словам главы региона, в Горностаевке удар украинского дрона по легковому автомобилю привёл к гибели мужчины 1967 года рождения. Ещё один инцидент произошёл в Днепрянах Новокаховского городского округа, где беспилотники атаковали два гражданских автомобиля.

В результате пострадали четыре человека: трое мужчин, среди которых двое 25-летних молодых людей, получили сотрясение и баротравмы, а мужчина 1958 года рождения — осколочное ранение бедра. Всех пострадавших госпитализировали.

Кроме того, повреждения получили гражданские объекты. В селе Виноградово Алёшкинского округа пострадало административное здание территориального отдела — там выбило окна, повреждены фасад и кровля. Разрушения также зафиксированы в ангаре фермерского хозяйства в Васильевке, в жилых домах Раденска, Таврийска и Тополевки, а также в магазине и автомобиле в Гладковке. Сальдо добавил, что обстрелам также подверглись Алёшки, Новая Каховка, Корсунка, Каховка, Кардашинка, Подстепное, Новая Маячка и Обрывка.

Ранее в Алёшках Херсонской области украинские беспилотники сбросили боеприпасы на людей, которые собрались у продовольственного магазина «Эвелина» перед открытием. Было зафиксировано четыре сброса подряд. По предварительным данным, в результате атаки погибли два человека, ещё двенадцать получили ранения.