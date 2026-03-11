Владимир Путин
Регион
11 марта, 03:31

ПВО сбила пять воздушных целей при отражении атаки ВСУ на Севастополь

Обложка © Минобороны России

Российские военные продолжают отражать атаку ВСУ на Севастополь. В городе работает система противовоздушной обороны. Об этом утром 11 марта сообщил губернатор Михаил Развожаев.

По предварительным данным, силы ПВО уже сбили пять воздушных целей. Они были уничтожены в районе Северной стороны и мыса Фиолент.

Глава региона призвал жителей сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности. По информации Спасательной службы Севастополя, в результате атаки гражданские объекты в городе не пострадали.

Развожаев подчеркнул, что все оперативные службы находятся на местах и продолжают контролировать ситуацию.

Ранее Life.ru писал, что этой ночью взрывы также прогремели над Сочи и федеральной территорией Сириус. Там силы ПВО перехватывали украинские беспилотники, а жители слышали громкие разрывы и видели вспышки над Чёрным морем. Власти включили сирены воздушной тревоги и призвали людей укрыться в безопасных местах.

