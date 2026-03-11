Владимир Путин
11 марта, 00:55

В небе над Самарой и Сызранью прогремело около 10 взрывов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Ночью над Самарой и Сызранью прогремело около десяти мощных взрывов. Местные жители сообщили, что звуки были настолько сильными, что «шатались окна в квартирах». Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

По словам очевидцев, украинские дроны-камикадзе летят на низкой высоте со стороны реки Волги, а системы ПВО ведут по ним активный огонь. В Сызрани видно дым и пламя от пожара в одном из районов. Власти ввели воздушную тревогу в регионе, а аэропорт Самары ограничил приём и выпуск самолётов для обеспечения безопасности.

Официальной информации о пострадавших и разрушениях пока нет, но сирены воздушной опасности продолжают звучать, предупреждая жителей о возможной угрозе.

Ранее Life.ru писал, что аналогичные ночные взрывы прогремели над Сочи и Сириусом 11 марта. Тогда ПВО отражало атаки украинских дронов, а жители слышали громкие разрывы и видели вспышки над Чёрным морем. Власти советовали горожанам укрываться и следить за сиренами воздушной тревоги.

Юния Ларсон
