11 марта, 00:46

Аэропорт Ульяновска перестал принимать и отправлять самолёты

Обложка © Life.ru

Ночью 11 марта в аэропорту Ульяновска (Баратаевка) ввели временные ограничения на приём и отправку самолётов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко.

По его словам, ограничения начали действовать в 03:24 по московскому времени. Мера принята для обеспечения безопасности полётов.

В период действия ограничений аэропорт временно не принимает и не выпускает воздушные суда. Когда именно работа воздушной гавани будет полностью восстановлена, пока не уточняется. Пассажирам советуют следить за информацией от авиакомпаний и служб аэропорта.

Ранее Life.ru писал, что в России уже ввели подобные ограничения сразу в нескольких аэропортах. Ночью 11 марта временно прекратили работу воздушные гавани Пензы и Самары. Росавиация объяснила меры необходимостью обеспечить безопасность полётов. Также остаются закрытыми аэропорты Сочи и Краснодара.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

