Число закрытых в России аэропортов выросло до пяти
Обложка © Life.ru
В России временно прекратили работу ещё два аэропорта — в Пензе и Самаре. В воздушных гаванях ввели ограничения на приём и выпуск самолётов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации ночью 11 марта.
Ограничения ввели для обеспечения безопасности полётов. Сроки возобновления работы аэропортов пока не уточняют. Пассажирам рекомендуют уточнять статус рейсов у авиакомпаний.
Ранее подобные меры ввели в аэропортах Волгограда и Саратова. Аналогичная ситуация сложилась в аэропортах Сочи и Краснодара. На данный момент в районе Сочи отражают атаку украинских беспилотников.
