Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 марта, 23:44

Число закрытых в России аэропортов выросло до пяти

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В России временно прекратили работу ещё два аэропорта — в Пензе и Самаре. В воздушных гаванях ввели ограничения на приём и выпуск самолётов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации ночью 11 марта.

Ограничения ввели для обеспечения безопасности полётов. Сроки возобновления работы аэропортов пока не уточняют. Пассажирам рекомендуют уточнять статус рейсов у авиакомпаний.

В районе Анапы прогремели взрывы, работает ПВО
В районе Анапы прогремели взрывы, работает ПВО

Ранее подобные меры ввели в аэропортах Волгограда и Саратова. Аналогичная ситуация сложилась в аэропортах Сочи и Краснодара. На данный момент в районе Сочи отражают атаку украинских беспилотников.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Росавиация
  • Общество
  • Пензенская область
  • Самарская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar